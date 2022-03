Paolla Oliveira e Diogo Nogueira - reprodução do instagram

Paolla Oliveira e Diogo Nogueirareprodução do instagram

Publicado 13/03/2022 20:03

Rio - Paolla Oliveira fez a temperatura subir ao publicar um clique pra lá de sensual com o namorado, Diogo Nogueira, no Instagram, neste domingo. Em uma das imagens, o casal aparece nu na cama, abraçadinho e com as pernas entrelaçadas. Na outra, o sambista ganha um cheirinho no pescoço da amada.

fotogaleria

"O dia mais quente do ano chegou!", escreveu a atriz na legenda das fotos, que fazem parte de uma campanha publicitária. Os internautas logo se manifestaram e elogiaram a beleza dos dois. "Eles foram feitos um para o outro. Que casal", disse um. "Meu Deus, avisa. O Brasil nem preparado estava", brincou outro. "A química do casal", destacou um terceiro.