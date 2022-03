Otávio Martins relata caso de homofobia que os amigos passaram em restaurante em São Paulo - Reprodução Internet

Otávio Martins relata caso de homofobia que os amigos passaram em restaurante em São PauloReprodução Internet

Publicado 13/03/2022 12:28

Rio - Otávio Martins, que deu vida ao vilão Roger, na novela "As Aventuras de Poliana", do SBT, desabafou em sua rede social sobre um caso de homofobia que presenciou. Na ocasião, os amigos do ator foram duramente atacados em um restaurante em São Paulo.

fotogaleria

"Eu não piso nunca mais no restaurante Le Jazz, em São Paulo. Não só pela comida ruim: ontem um amigo foi vítima de homofobia por um cliente "da casa", covardemente atacado, com testemunhas, mas o gerente e os garçons se negaram a ajudar ou chamar a polícia", iniciou ele.

"Pior: o homem começou a jogar garrafas de vidro no chão, para atacar meus amigos, com estilhaços atingindo outros clientes. Um dos atingidos foi pra cima do cara, saíram na porrada. Todos os clientes testemunharam a covardia do homofóbico e a inércia dos funcionários", continuou.

"E tem mais: quando meu amigo pegou o celular para chamar a polícia, foi cercado por dois garçons que tentaram impedir que ele chamasse ajuda, pra não prejudicar a imagem do restaurante e do agressor!", completou Otávio.