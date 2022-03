Jojo revela que já fez uso de anabolizante - reprodução do instagram

Jojo revela que já fez uso de anabolizantereprodução do instagram

Publicado 13/03/2022 08:25 | Atualizado 13/03/2022 08:27

Rio - Jojo Todynho abriu o jogo sobre ter feito uso de anabolizantes. Nesse sábado (12), a cantora falou em uma série de vídeos publicados nos Stories do Instagram, que no ano de 2016 ela fez uso de medicamentos para obter uma boa forma. Além disso, ela afirmou que pretende voltar ao antigo corpo, mas sem recorrer a remédios.

fotogaleria

"A Jojo de 2016 vai voltar! Aquele corpão, barriguinha de Lipostabil (medicação que diminui gordura localizada). Só não vou mais tomar nenhum anabolizante, porque eu tomava, tá gente?", começou ela.

"Por isso que estou desse tamanho. Eu nunca fui gorda não. Eu tomava anabolizante, já apliquei um monte de mer**. Tomava meu negocinho, quando cheguei no negocinho de corpo, achei que eu estava ótima, e eu ó... Agora eu vou voltar com tudo. Linda, no natural", completou Jojo.