Publicado 13/03/2022 15:59

Rio - Viviane Araújo, de 46 anos, encantou os seguidores ao publicar um clique de biquíni, exibindo a barriguinha de três meses de gestação, no Instagram, neste domingo. A atriz, que está esperando seu primeiro filho, fruto do casamento com Guilherme Militão de 32 anos, aproveitou o dia de sol para renovar o bronzeado.

"Um dia abençoado pra todos nós", escreveu Viviane na legenda. Amigos e fãs da Rainha de bateria do Salgueiro teceram vários elogios a ela. "Linda", comentou Lexa. " Que linda, mamãe mais linda do planeta", disse um internauta. "Maravilhosa", reagiu outro. "Você sempre foi linda, e, agora, grávida está mais deslumbrante! Doida pra te ver com aquele barrigão", confessou um terceiro.

Viviane passou por uma inseminação artificial para engravidar. "Estou muito feliz, Guilherme está muito feliz. A gente está radiante e vivendo nosso maior sonho. Estarei aqui dividindo tudo da minha gestação com vocês, do processo de como foi chegar até aqui. Quero contar as experiências que a gente passou até a confirmação e tudo o que tenho vivido depois que descobri até o dia que essa criança chegar nos meus braços e também chegar nos braços de vocês, que sei que ele vai ser muito acolhido", disse a atriz ao anunciar a gestação nas redes sociais, no dia 19 de fevereiro.