Que sereia! De biquíni, Juliana Paes esbanja boa forma em praia da Zona Oeste do Rio

Rio - Juliana Paes, de 42 anos, aproveitou o dial de sol forte para ir à praia. A atriz esteve nas areias da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, neste domingo. De biquíni, ela exibiu as curvas perfeitas e atraiu os olhares das pessoas que estavam no local. Para espantar o calorão, a esposa de Carlos Eduardo Baptista deu um mergulho no mar e ainda tomou uma cervejinha.

Na última quarta-feira, Ju Paes anunciou que não faz mais parte do elenco fixo da TV Globo após 21 anos. "Não farei desta mensagem uma despedida, pois ainda estarei nas telas da emissora em Pantanal até o meio do ano; com um novo projeto que começaremos a gravar este mês e depois em projetos futuros com novos estilos de contrato. Assim seguiremos", dizia uma parte do texto publicado no Instagram.

Em 'Pantanal', que estreia dia 28 de março, a atriz vai interpretar Maria Marruá, mãe da protagonista Juma Marruá, personagem de Alanis Guillen.

Relatar erro