Wanessa Camargo come sanduíche de mortadela com os filhos e o marido no Mercadão de São PauloReprodução Internet

Publicado 13/03/2022 11:06

Rio - Wanessa Camargo aproveitou o último sábado (12) para fazer um passeio em um ponto turístico de São Paulo. Ao lado do marido, o empresário Marcos Buaiz, a cantora levou os dois filhos, José Marcus e João Francisco, para experimentar o sanduíche de mortadela do Mercadão Municipal da capital.

"Saindo da rotina e levando a família para conhecer o Mercadão de São Paulo, e é claro que não poderia faltar o famoso sanduíche de mortadela, né? As crianças amaram", disse ela na legenda da publicação.