O diretor Ricardo Waddington abriu o jogo sobre a contratação de Jade Picon para a novela 'Travessia' - Montagem/Globo/Instagram

Publicado 27/06/2022 21:02 | Atualizado 27/06/2022 21:05

Rio - Após Jade Picon ser confirmada no elenco da próxima novela das 21h , o diretor de entretenimento da Globo, Ricardo Waddington, se pronunciou sobre a escalação da ex-BBB. De acordo com o diretor, a influenciadora foi convidada para fazer testes por ter um perfil semelhante ao de Chiara, personagem que a morena fará em 'Travessia', trama escrita por Gloria Perez.

"Vimos que tinha muito a ver. A partir disso, a gente foi atrás, fez testes. O tipo físico da Jade, mais o temperamento que ela demonstrou no BBB, a maneira como ela se comunicava com as pessoas na casa e com o público, isso tudo a credenciou a fazer um teste para uma personagem que trazia essas mesmas características", comentou Waddington, em entrevista ao colunista Guilherme Ravache, do site Splash.

O diretor ainda esclareceu que os mais de 20 milhões de seguidores de Jade não influenciaram a escolha: "Depende da natureza do projeto, mas no que diz respeito à dramaturgia, não tem nenhuma interferência. Não é isso que vai ditar a escolha. Em projetos comerciais, provavelmente alguma. Não há resistência, mas tampouco há um esforço (para escolher influenciadores digitais). A escalação obedece a outros critérios", destacou.

"Muitas coisas inspiram um diretor na hora de uma escalação. É algo técnico, mas também muito intuitivo. E em uma das muitas reuniões de casting da novela, de escalação, o nome dela surgiu no meio de uma conversa. Todo mundo imediatamente recuperou a imagem dela no BBB e associou à personagem", relembrou Waddington.

Polêmica

O próprio presidente do Sindicato dos Artistas havia criticado a escalação de Jade pelo fato da ex-sister não ter o registro profissional de atriz. "Não acho justo ela tomar um espaço em qualquer emissora de televisão e a gente vai tomar as medidas cabíveis para que isso não aconteça. E a categoria vai nos apoiar", afirmou na ocasião.

A última polêmica envolvendo a entrada da influenciadora em 'Travessia' foi o boato de que ela teria tomado o papel que seria de Juliana Paiva, o que foi negado pela atriz. "Oi, meus amores. Estou recebendo muitas mensagens e vendo alguns posts relacionados sobre o assunto, então resolvi vir aqui esclarecer! Eu não estou na produção 'Travessia', nunca fui contactada para esse projeto! O resto é fake news!", explicou.