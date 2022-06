Sérgio Malheiros e Lázaro Ramos posaram juntos no Búzios Cine Festival - Reprodução/Instagram

Publicado 27/06/2022 21:59

Rio - Sérgio Malheiros usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para compartilhar uma foto do encontro com Lázaro Ramos no Búzios Cine Festival, no Rio de Janeiro. Em postagem no Instagram, o ator de 29 anos expressou sua admiração pelo ídolo e celebrou a oportunidade de estrear seu curta-metragem, "Única Saída", no mesmo evento em que Lázaro exibiu o filme "Medida Provisória".

"Quis fazer um post separado pra marcar minha alegria de estar como diretor, ao lado do meu grande ídolo, Lázaro Ramos… Exibir meu curta no mesmo festival onde ele exibiu seu filme foi uma emoção sem limites", declarou Sérgio, na legenda da postagem.

Em seguida, o namorado de Sophia Abrahão rasgou elogios para o longa dirigido por Lázaro: "'Medida Provisória' mexeu demais comigo. O roteiro nos envolve, nos faz sorrir, nos prende… Ao mesmo tempo em que joga uma triste realidade pra nossa cara. É exatamente o tipo de cinema que eu amo e que eu gostaria de fazer. Lázaro é a minha maior referência. Obrigado", completou.

E não demorou muito até que Lázaro deixasse sua resposta nos comentários da postagem: "Você sabe que sou seu fã, né? Adorei o encontro no festival mas ainda tô esperando nosso encontro em cena. Obrigado você", escreveu o ator.

