Luiz Fernando Guimarães impressiona atores por intimidade com Fernanda MontenegroReprodução / Instagram

Publicado 27/06/2022 11:14 | Atualizado 27/06/2022 12:02

Rio - Luiz Fernando Guimarães surpreendeu os colegas de elenco ao mostrar os fortes laços de amizade que possui com Fernanda Montenegro. Em um vídeo postado por ele no Instagram, os dois aparecem conversando próximos ao palco de um teatro, com vários atores ao redor, incluindo Bruno Gissoni, prestando atenção na interação.

"Quando você quer conversar com sua amiga íntima, mas as pessoas ao redor estão prestando a atenção também!", escreveu o ator, bem humorado, na legenda do vídeo. "Aliás, além de nos prestigiar, ela nos deu uma aula de simpatia, carisma, humildade e inteligência… Dona Fernandona!", elogiou.



No registro, Luiz e Fernanda aparecem conversando sobre a importância do elenco na realização de um espetáculo teatral. "A gente que tenta centralizar uma encenação, a gente projeta no elenco e o elenco solicita da gente uma comunhão, porque se não, não acontece", disse a veterana. "Eu nem falei que você estaria aqui, porque ele ficaria tenso", contou o ator, apontando para Bruno Gissoni, que participa com ele da peça "Ponto a Ponto". "Estou tenso há semanas", confessou Bruno, que estava próximo aos dois. "Mas não precisa ficar!", tranquilizou a atriz.

Em "Ponto a Ponto", Luiz Fernando interpreta Dona Vera, uma senhora de 90 anos de idade, avó de Bruno Gissoni e bastante carismática. A peça, que está em cartaz no Teatro Copacabana Palace, retrata assuntos como relacionamentos, diferenças de idade, política e dramas do cotidiano, através do humor.