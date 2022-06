Aline Campos revela que já foi vítima de estupro - Reprodução/Instagram

Publicado 27/06/2022 11:46 | Atualizado 27/06/2022 12:07

Rio - Aline Campos abriu o coração e revelou que já foi vítima de estupro ao se pronunciar sobre o caso envolvendo Klara Castanho, que engravidou após sofrer violência sexual e entregou a criança à adoção, seguindo os trâmites legais. A atriz e apresentadora pediu, através do Instagram, neste domingo, dia 26, mais acolhimento às mulheres que passam por esta situação.

fotogaleria

"Pensem em uma mulher especial… Klara Castanho é luz e foi vítima de algo, infelizmente, ainda muito comum em nossa sociedade! Eu já fui estuprada também…sim! Mas não com as mesmas consequências que ela! Mas e se tivessem tido as mesmas? Pode ser sim, que eu fizesse a mesma coisa ou que tivesse abortado de forma clandestina, cheia de riscos. Klara foi muito forte e corajosa por ter trazido esse assunto à nossa reflexão!", começou Aline.

Em outro trecho do texto, Aline pediu mais empatia e acolhimento às mulheres que passam por esse trauma. "Assim como ela, milhares são vítimas de estupro e abusos sexuais e ainda são vistas como culpadas pela massa da sociedade. Isso é muito sério! O que Klara e todas essas mulheres precisam é de um olhar amoroso, de compaixão, apoio e justiça! Com relação a mim, não se preocupem! Faz muito tempo e já trabalhei muito isso na terapia.. hoje sou mais forte por ter superado. Mas muitas que, por exemplo, não tem o apoio em casa ou não tem condições de fazer também terapia, acabam tirando a própria vida, seja literalmente ou vivendo para sempre atrás de um trauma que bloqueia a vida em todos os aspectos!", frisou.

Entenda o caso:

"Nesse sentido, o conselho seguirá os ritos e adotará os procedimentos necessários para a devida investigação, como ocorre em toda denúncia sobre o exercício profissional. Assim, o Coren-SP ressalta a cautela necessária sejam tomadas as medidas corretas para a apuração dos fatos", diz um trecho do comunicado enviado pelo Coren-SP.