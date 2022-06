Felipe Neto recebe ameaça de segurança do Engenhão - Reprodução do Instagram

Publicado 27/06/2022 10:32 | Atualizado 27/06/2022 11:16

Rio - Felipe Neto revelou através do Twitter que foi ameaçado durante um jogo de futebol entre Botafogo e Fluminense no Engenhão, na Zona Norte do Rio, neste domingo. Torcedor do Alvinegro, o youtuber estava em seu camarote quando um segurança do local teria dito ao seu motorista: 'Tinha que botar (sic) uma bomba aí pra explodir e não sobrar nada". O influenciador digital lamentou o fato e disse que irá entrar com uma representação contra o homem. O Botafogo e a empresa de segurança investigam o caso.

"Estava assistindo ao jogo no meu camarote. Um segurança da empresa Blindados abordou meu motorista na porta e perguntou: "de quem é esse camarote?". Ao ouvir que era meu, respondeu: "por favor, tinha que botar uma bomba aí para explodir e não sobrar nada", publicou Felipe no Twitter.

Em seguida, ele informou: "Vamos fazer representação contra esse homem, mas esse é o resumo da minha vida nos últimos 4 anos. A qualquer momento, algo pode acontecer comigo. Se isso acontecer, só peço que vocês lembrem quem foram as pessoas responsáveis por alimentar esse ódio contra mim".

"Não sei como vou me sentir seguro de novo no estádio depois disso. Eu já não me sinto seguro em lugar nenhum fora da minha casa ", desabafou o youtuber.

Felipe também deixou claro que recebeu apoio do Botafogo e que a empresa 'Blindados' está investigando o caso. "A Diretoria do Botafogo entrou em contato comigo e garantiu que não poupará esforços para identificar o segurança que fez a ameaça de bomba contra mim. A empresa Blindados, responsável pelos seguranças do local, também está investigando para identificá-lo".