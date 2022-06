Virgínia Fonseca comemora os dois anos de relacionamento com o cantor Zé Felipe - Reprodução / Instagram

Virgínia Fonseca comemora os dois anos de relacionamento com o cantor Zé FelipeReprodução / Instagram

Publicado 27/06/2022 12:19 | Atualizado 27/06/2022 12:27

Rio - Virgínia Fonseca usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para celebrar os dois anos de relacionamento com o cantor Zé Felipe, filho de Leonardo. Nesse ínterim, a influencer, de 23 anos e o sertanejo, de 24, casaram-se, tornaram-se pais de Maria Alice, de 1 ano de idade e já esperam a segunda filha, Maria Flor.

fotogaleria

"Hoje estamos completando dois anos de namoro. Dois anos que conheci o amor da minha vida", iniciou Virgínia. "Amo tanto seu jeito, Zé Felipe. Suas palhaçadas, seu jeito de levar a vida, o jeito como ama. Você é e sempre será o amor da minha vida", declarou.

"Amo nossa parceria, cumplicidade, nossa família, nossa vida. Não vamos conseguir passar o dia juntos, mas estarei te esperando em casa para comemorarmos quando chegar. Você me deu os melhores presentes que alguém poderia me dar, a Maria Alice e a Maria Flor. Obrigada por tanto", escreveu a influencer, que está com cinco meses de gestação.

"Quando olho para tudo que construímos em apenas dois anos. Nós somos a prova que as coisas acontecem no tempo de Deus. Ele tem um propósito para cada um e ele uniu nossos corações da maneira mais improvável. Ninguém explica Deus", afirmou.

Por fim, Virgínia publicou um registro da filha, Maria Alice, sentada na areia de uma praia e concluiu: "De dois corações, um só se fez. Feliz dois anos para gente, Zé Felipe. Para a família linda que construímos."