Anitta fala sobre descaso com Amazônia durante sua passagem pelo Rock In Rio Lisboa - Reprodução / Twitter

Publicado 27/06/2022 14:04 | Atualizado 27/06/2022 15:14



fotogaleria Rio - Em sua passagem por Portugal, Anitta aproveitou para expor os episódios recentes de violência na Amazônia. Durante sua participação no Rock In Rio Lisboa , a cantora, que demonstra estar cada vez mais politizada, decidiu falar com jornalistas portugueses sobre o assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips e afirmou que a região se tornou uma "terra de ninguém".

"A Amazônia é uma grande terra de ninguém, uma grande bagunça, lá acontece de tudo, ninguém vê nada. É uma coisa que precisa de atenção, e realmente quem se expõe para falar acaba morto, acaba com a família torturada, acaba tomando um 'cala boca' de algum jeito", desabafou a artista. "Se vier me matar vai ter que aguentar a assombração que eu vou virar para essa pessoa", acrescentou.

Anitta continuou falando sobre a problemática e afirmou que apesar de ser "o grande tesouro do nosso país", a Amazônia é um local extremamente perigoso para visitantes. "É inaceitável que esse lugar seja perigoso de uma pessoa visitar. De você pensar que vai para a Amazônia ver a natureza e ser um dos lugares mais perigosos de você ir. Aí, você vai estar lá, se arriscando", concluiu.

Anitta falou sobre a Amazônia em coletiva de imprensa no Rock in Rio Lisboa:



“É uma coisa que precisa de atenção. E realmente quem se expõe para falar acaba morto. (…) E se vier me matar, vai ter que aguentar a assombração que eu vou virar depois” pic.twitter.com/uGYkshpNE8 — Tracklist (@tracklist) June 26, 2022

CASO BRUNO PEREIRA E DOM PHILLIPS

Dom Phillips era jornalista e colaborador do jornal britânico "The Guardian" e Bruno Pereira atuava como indigenista e servidor licenciado da Funai. Ambos estavam se deslocando para reserva indígena do Vale do Javari, a fim de discutir questões ambientais com os povos da região, quando foram vistos pela última vez, no dia 5 de junho deste ano, antes de serem assassinados.