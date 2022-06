Colaborador do jornal inglês 'The Guardian', Dom Phillips e Bruno Araújo Pereira foram mortos durante expedição pelo Vale do Javari, na Amazônia - Reprodução

Publicado 19/06/2022 12:54

Rio - Logo após de Amarildo da Costa Oliveira, Osoney da Costa e Jeferson da Silva Lima confessarem que participaram do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, a Polícia Federal informou que o número de suspeitos no crime subiu para oito neste domingo, 19.



Os indivíduos devem ser acusados pelo crime de ocultação de cadáver e podem responder as acusações em liberdade, por ser um crime que prevê pena inferior a quatro anos.

Segundo a polícia, além dos três homens que já confessaram, mais cinco homens ajudaram a enterrar os corpos de Bruno e Dom onde foram encontrados. Até o momento as autoridades não divulgaram os nomes.



Na última quarta-feira, 15, Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, que confessou o crime, e o irmão dele, Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos foram presos. Ambos tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça do Amazonas por 30 dias. Já Jeferson da Silva Lima foi preso pela polícia, na manhã deste sábado, 18.