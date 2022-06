Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 100 milhões no próximo sábado - Reprodução/ Internet

Publicado 18/06/2022 20:47 | Atualizado 18/06/2022 20:47

A Caixa Econômica sorteou na noite deste sábado (18) as seis dezenas do concurso 2.492 da Mega Sena, com prêmio acumulado em aproximadamente R$ 60 milhões.

Os números sorteados foram: 10-30-31-33-42-52

Além da primeira faixa, a Mega Sena também premia os vencedores da quina e da quadra

A previsão é de que a Caixa Econômica Federal divulgue o rateio do concurso ainda neste sábado.