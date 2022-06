Rabino homenageia indigenista e jornalista britânico - Reprodução/Twitter

Publicado 19/06/2022 11:19 | Atualizado 19/06/2022 11:28

São Paulo — O rabino Uri Lam homenageou o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, assassinados por pescadores ilegais no Vale do Javari, no Amazonas, durante reza no Templo Beth-Ei, espaço religioso judaico em São Paulo. Em ritual de memória, o sacerdote cantou uma música indígena que viralizou nas redes sociais de Bruno depois de sua morte. "Pela elevação da memória de Bruno Pereira e Dom Philips", disse Lam, ao fim da oração.



"Não destrua suas árvores manejando o machado contra elas. Você pode comer delas, mas não derrubá-las. Pois são as árvores do campo humanas, para que consigam se retirar quando você sitiar a cidade?", parafraseou o rabino, em início de uma oração em homenagem a Dom Phillips e Bruno Pereira.

A emocionante homenagem do rabino @urilam para a elevação da memória de Bruno Pereira e Dom Phillips pic.twitter.com/ssTp8rpEJE — Instituto Brasil-Israel (@ibi_br) June 18, 2022

A homenagem foi realizada a kadish, que é uma oração pelos mortos, considerada uma prece de santificação da vida. Os judaicos evocam os feitos dos que se foram como forma de lembrá-los.



Canção indígena entoada por Bruno em vídeo emocionou muitas pessoas e viralizou nas redes sociais depois de sua morte.

Lembrar deles cantando, lutando e mantendo a floresta viva e de pé, lado a lado com os povos indígenas e populações tradicionais.#JustiçaParaDomEBrunopic.twitter.com/7r0TdpKhY6 — Sinal de Fumaça l Monitor Socioambiental (@FumacaSinal) June 15, 2022

O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, correspondente do jornal The Guardian no Brasil estavam desaparecidos desde 5 de junho, na região do Vale do Javari, no oeste do Amazonas.



De acordo com a coordenação da União das Organizações Indígenas do Vale do Javari (Univaja), Bruno Pereira e Dom Phillips chegaram na sexta-feira (3) no Lago do Jaburu, nas proximidades do rio Ituí, para que o jornalista visitasse o local e fizesse entrevistas com indígenas.