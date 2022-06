Anitta no Rock in Rio Lisboa - Reprodução do Twitter (@rockinriolisboa)

Publicado 26/06/2022 20:07

A cantora Anitta foi uma das principais atrações do Rock In Rio Lisboa, neste domingo (26), abrilhantando o segundo fim de semana de shows, por lá. A Poderosa subiu ao Palco Mundo do festival apresentando um espetáculo repleto de hits, troca de figurino, cenografia especial e, claro, muita dança. O repertório da brasileira contou com sucessos de sua carreira como "Envolver", faixa que ficou na primeira posição do Spotify Global, em abril, "Girl From Rio", "Boys Don't Cry", "Onda Diferente" e até "DANÇARINA (Remix)".

fotogaleria

De peruca e figurino cravejado de cristais, Anitta fez bonito. A apresentação foi baseada no incrível show que a artista fez no Festival Coachella, um dos maiores festivais dos Estados Unidos, em abril, trazendo, no entanto, ainda mais canções de seu repertório. O show da carioca se tornou uma verdadeira festa, levou o público português foi ao delírio.

BATEU! BALANÇOU — Rock in Rio Lisboa (@rockinriolisboa) June 26, 2022

Em um determinado momento do espetáculo, Anitta convidou familiares ao palco, que seguravam uma bandeira do Brasil. Vale lembrar que o namorado da estrela, de 29 anos, o produtor canadense Murda Beatz, também esteve no show e até trocou beijos com Anitta durante a música "Rave de Favela". Antes de subir ao Palco Mundo do festival, a Poderosa também ganhou um beijo de boa sorte do namorado.

"Espero que vocês estejam amando, como eu. É um dos dias mais felizes da minha vida. Minha família está aqui comigo. Obrigada pela recepção, todo mundo dando coisas para eles", divertiu-se a Poderosa, mostrando os motivos de ser uma das maiores estrelas da atualidade.

Quem está louc para bailar?? — Rock in Rio Lisboa (@rockinriolisboa) June 26, 2022

Em alguns momentos, a artista ficou surpresa com a reação do público, que cantaram suas canções com bastante empolgação. Rebecca, que também estava no line-up do Rock in Rio Lisboa, e se apresentou neste domingo, dividiu vocais com a estrela em "Favela Chegou", música originalmente em parceria com Ludmilla.

"A energia foi muito 'mara', tentei fazer o melhor repertório possível. Minha família entrou junto, meus amigos, todo mundo amou. Obrigada também meus fãs do Brasil! Amei", disse a Poderosa, feliz da vida, ao final do show em entrevista no estúdio do TikTok.



TÁ CANTANDO PRA QUEM ANITTA??? — Leonardo (@whospimentx) June 26, 2022