Klara Castanho e seu pai, Cláudio CastanhoReprodução/Instagram

Publicado 26/06/2022 11:36 | Atualizado 26/06/2022 11:55

Rio - O pai da atriz Klara Castanho, Claudio Castanho, usou as redes sociais para demonstrar seu apoio à filha após ela revelar ter sido estuprada, além de ter engravidado após o abuso sexual . Em carta aberta, a jovem revelou ter entregue o bebê para adoção. Claudio publicou uma foto antiga em que aparece na praia com a artista e o filho mais novo, Lucas. "Estarei com vocês até o fim da minha vida", escreveu nos Stories, do Instagram.