Ex-BBBs Rodrigo Mussi e Ana Clara se reencontram no Festival de ParintinsReprodução Internet

Publicado 26/06/2022 09:16

Rio - O ex-BBB Rodrigo Mussi reencontrou a apresentadora e também ex-BBB Ana Clara, com quem já teria vivido um affair, durante o Festival de Parintins, no Amazonas, na noite deste sábado. Os dois conversaram bastante e a proximidade entre eles reacendeu os ânimos dos fãs do casal.

Os internautas compartilharam vídeos de Rodrigo e Ana Clara conversando e fizeram vários elogios. "Eles eram bem amigos antes do acidente, deve ser emocionante ver ele bem assim tão rápido", disse uma pessoa. "O que eu shippo esse casal é até brincadeira", disse outra internauta. "Ela olha com um olhar fixo tão lindo", derreteu-se outra admiradora.

O Festival de Parintins é o primeiro evento a que o ex-BBB Rodrigo Mussi comparece após receber alta hospitalar por conta do acidente de carro que sofreu em março deste ano.