Gil do Vigor e Juliette se reencontraram no São João de Campina Grande, nesta sexta-feiraReprodução/Instagram

Publicado 25/06/2022 10:01

Rio - Amigos desde que se conheceram no "BBB 21", Juliette Freire e Gil do Vigor fizeram a alegria dos fãs ao surgirem juntos na última sexta-feira. A dupla se reencontrou para almoçar antes da cantora se apresentar no São João de Campina Grande, na Paraíba, uma das maiores festas juninas do Brasil.

"Olha esse gato que veio almoçar comigo! Tão cheiroso. Vai pro São João hoje comigo? Vamos vigorar?", perguntou Juliette ao amigo, nos Stories do Instagram. A artista ainda brincou com o novo visual platinado de Gilberto: "Você está parecendo aquele ator", começou. "Me chamaram de Belo no avião ontem", disparou o influenciador. "Que vida é essa, viu?", completou Gil.



Mais tarde, Juliette fez sua estreia como atração de destaque na festa que tem agitado sua cidade natal e ainda convidou Gil para dançar em cima do palco: "Olha quem tá aqui! Venha cá, safado! Bora, peste! Ele veio assistir o show. Tô muito feliz. Pernambuco e Paraíba", declarou a cantora nos vídeos publicados em seus Stories. Na legenda, a famosa ainda se declarou para o ex-colega de confinamento: "Irmão de verdade".