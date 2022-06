Rodrigo Mussi posou com famosos e se emocionou com a festa de Parintins, em Manaus - Reprodução/Instagram

Publicado 25/06/2022 09:19

Rio - Rodrigo Mussi segue em plena recuperação após o acidente que sofreu e, nesta sexta-feira, compartilhou os registros de sua primeira festa desde que recebeu a alta hospitalar. O ex-BBB esteve no tradicional Festival Folclórico de Parintins, em Manaus, no Amazonas, para acompanhar a disputa entre Boi Garantido e Boi Caprichoso no Bumbódromo e se encantou com a celebração.

"Que energia. Estou impressionado com tudo que estou vivendo aqui. Obrigado, Manaus", declarou o gerente comercial em postagem nos Stories do Instagram. "Gratidão pela oportunidade de poder viver esta emoção!!! Amazônia é revigorante!", completou ele, que ainda posou com David Brazil, Deborah Secco e Gabi Martins, além de reencontrar a ex-colega de confinamento, Natália Deodato.

Na última quinta-feira, Rodrigo Mussi esteve no 'Mais Você' e conversou com Ana Maria Braga sobre a cicatriz que ficou em sua testa após o grave acidente de carro que o ex-BBB sofreu em março deste ano. "A cicatriz é uma marca. O acidente mudou minha vida por completo. A recuperação leva um tempo e essa marca será uma lembrança", afirmou.

"A maior luta depois de um traumatismo craniano é o emocional", disse ele, contando que já recuperou parte do peso que perdeu enquanto esteve internado no Hospital das Clínicas, onde ficou internado um mês.

"Perdi quase 30 quilos. Recuperei de 15 a 18 quilos e estou andando normalmente. A recuperação foi muito rápida e sou muito grato ao corpo clínico. Não sabiam como eu acordaria", disse, contando que tem retomado a rotina aos pouco. "Ainda não posso fazer esportes de contato e que possam ter algum impacto na cabeça – como o futevôlei, que adoro", explicou Rodrigo.