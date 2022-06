Viviane Araújo e o esposo encantam a web com vídeo de dancinha - Reprodução/Instagram

Publicado 25/06/2022 12:33 | Atualizado 25/06/2022 12:58

Rio - Viviane Araújo encantou a web ao compartilhar um vídeo dançando ao lado do marido, Guilherme Militão, nesta sexta-feira. No registro, a atriz surge vestindo um biquíni azul, exibindo o barrigão de sete meses de sua primeira gravidez, durante a viagem do casal a Ilha Grande, no Rio de Janeiro.

fotogaleria

"Dancinha dos papais!", escreveu a artista na legenda da postagem no Instagram. Ao som de 'Falta Você', de Thiaguinho, os pais de Joaquim esbanjam sintonia no vídeo gravado na praia e completam o registro com um beijo no final.

Nos comentários, fãs e amigos de Viviane se derreteram pelo casal e registraram diversos elogios e mensagens de carinho: "Rainha! Que lindos", disse Quitéria Chagas. "Aí sim!! Deus abençoe a família de vocês", desejou Thiaguinho. "Até grávida ela continua com cintura incrível", destacou uma seguidora. "Ah, como é maravilhoso ver você tão feliz", acrescentou outra internauta.

Confira: