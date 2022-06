Branco Mello retoma agenda de shows dos Titãs, com Tony Bellotto e Sérgio Britto - Reprodução/Instagram

Branco Mello retoma agenda de shows dos Titãs, com Tony Bellotto e Sérgio Britto

Publicado 25/06/2022 12:06

Rio - Após sete meses longe dos palcos, Branco Mello retomou as atividades com os Titãs. Nesta sexta-feira, o baixista fez seu primeiro show com o grupo, em Curitiba, no Paraná, depois de passar por uma cirurgia para retirar um tumor na hipofaringe. O retorno foi celebrado pelo músico e seus colegas de banda nas redes sociais.



"Amigos, depois de um longo período recuperando minha saúde, finalmente estou de volta aos palcos! Hoje reencontro meus irmãos titânicos no maravilhoso Teatro Guaira em Curitiba!!!", declarou o vocalista na legenda de postagem no Instagram. O fundador dos Titãs, Sérgio Britto, publicou uma foto em que posa com Mello e Tony Bellotto e comemorou: "Hoje é um dia muito especial! A volta definitiva do Branco Mello aos palcos!!"

O perfil oficial do grupo também compartilhou uma mensagem especial sobre a volta do artista: "Estamos muito felizes em dizer que, a partir de hoje, a banda está completa novamente! Foram 7 meses muito desafiadores, mas nosso querido Branco Mello está pronto para voltar a integrar oficialmente os shows dos Titãs, começando por este final de semana, em Curitiba, Porto Alegre e Novo Hamburgo. Esperamos vocês para curtir e comemorar com a gente!", diz a publicação.

Recentemente, Branco Mello ficou 32 dias internado após realizar a cirurgia para remover um tumor na hipofaringe, reincidente do câncer que o cantor havia tratado em 2018. O artista precisou ser afastado de suas atividades até a completa recuperação da cirurgia, enquanto os Titãs seguiram cumprindo a agenda de shows do grupo, com a participação do baixista Caio Góes Neves.

