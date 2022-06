Klara Castanho - Reprodução

Rio - Klara Castanho gerou comoção nas redes sociais, neste sábado, com uma carta aberta em que revelou ter engravidado após ter sido vítima de estupro. No comunicado, a artista disse que entregou o bebê para adoção. A atriz de 21 anos recebeu inúmeras mensagens de apoio e carinho de amigas e colegas de profissão, que se solidarizaram com seu forte relato.

Mãe de Klara na novela "Amor à Vida" (2011), Paolla Oliveira usou o Twitter para mandar um recado especial para a atriz. "Filhota, você é muito especial e eu estarei sempre ao seu lado. Você é maior do que qualquer um ou uma que queira se promover ou promover o ódio com seu nome. Amo você. Sinta meu abraço. Sinta-se acolhida por todos que te respeitam. É o que importa sempre, focar no respeito, amor e na justiça", escreveu.

Filhota, vc é mto especial e eu estarei sempre ao seu lado. Vc é maior do que qlqr um ou uma que queira se promover ou promover o ódio com seu nome. Amo vc. Sinta meu abraço. Sinta-se acolhida por tds q te respeitam. É o que importa sempre, focar no respeito, amor e na justiça — Paolla Oliveira (@paolla) June 26, 2022

Taís Araújo, com quem Klara atuou em "Viver a Vida", afirmou ter enviado uma mensagem privada para a atriz, mas também decidiu se manifestar publicamente. "Te conheço desde criança, conheço sua mãe, sua família e tenho muito respeito e amor por vocês. Se cuide, se proteja e se preserve. Todo meu amor e respeito", declarou.

Te conheço desde de criança, conheço sua mãe, sua família e tenho muito respeito e amor por vcs. Se cuide, se proteja e se preserve. Todo meu amor e respeito — Taís Araujo (@taisdeverdade) June 26, 2022

Maisa Silva contracenou com Klara na comédia adolescente 'Tudo Por Um Popstar' e prestou apoio à amiga. "Te amo pra sempre. Estou com você!", disse. "Klara, você tão rara e tão menina quando conheci… Sempre imaginava que se um dia tivesse filhas queria que fossem como você. Doce, inteligente, bom caráter, talentosa e cheia de personalidade! Conte com meu amor sempre, em meio a um mundo tão hostil à nossa volta. Te amo", postou Giovanna Antonelli.

Te amo pra sempre. estou com vc! — +a (@maisa) June 25, 2022

Klara,você tão rara e tão menina quando conheci… sempre imaginava que se um dia tivesse filhas queria que fossem como vc.Doce, inteligente, Bom caráter talentosa e cheia de personalidade!

Conte com meu amor sempre,em meio a um mundo tão hostil a nossa voltaTe [email protected] — Giovanna Antonelli (@gio_antonelli) June 26, 2022

Autor de "Amor à Vida", Walcyr Carrasco publicou um vídeo no Instagram em que se dirige à atriz. "Klara, eu te conheci menina. Uma jovem menina com muito talento. Estou chocado pela sua carta aberta e tudo o que aconteceu, pelas várias vezes que você violada. Inclusive no hospital, que contaram essa história. Eu lamento muito o que aconteceu com você. Admiro a sua coragem de falar publicamente. Estou com você, minha querida, de coração. Força. Tudo de bom."

Na madrugada deste domingo, Klara respondeu algumas das mensagens que recebeu. A atriz deixou um comentário na postagem de Taís Araújo: "Eu amo você, e não é dessa vida. Obrigada, Taís". Ela também retribuiu o carinho de Carol Castro, com já atuou em três novelas diferentes: "Carol, meu amor. Obrigada por estar e sempre ter estado aqui. Te amo. Só te amo mil vezes", comentou em publicação no Instagram.

Internautas reagem ao caso de Klara

Além de receber o apoio de celebridades, Klara Castanho também se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais neste fim de semana, com internautas simpatizando com a atriz. "Eu chorei tanto tanto tanto com o relato da Klara Castanho. Meu coração encontra-se dilacerado. Realmente nós mulheres já nascemos condenadas. Espero de verdade que ela consiga superar isso um dia e se cure de tanta dor e de toda violência que ela foi exposta", desejou uma usuária do Twitter.

Outra pessoa se revoltou com comentários maldosos sobre o fato de a atriz ter entregado o filho para a adoção. "É notório demais que o 'não aborta, coloca na doação' é só uma desculpa. Porque a Klara foi violada e fez o que tanto ditam para fazer e está sendo massacrada. Ela carrega uma culpa e dor que ela não tem culpa", afirmou.

li a carta da klara castanho e é notório demais que o "não aborta, coloca na doação" é só uma desculpa. pq a klara foi VIOLADA e fez oq tanto ditam para fazer e está sendo massacrada. ela carrega uma culpa e dor que ela NÃO tem culpa. foi doloroso ler a carta,

vcs odeiam mulheres — hely (@thvgok) June 25, 2022

Também houve quem criticasse a maneira como o caso veio a público. "O que Leo Dias e Antonia Fontenelle fizeram hoje com a Klara Castanho é de uma violência sem tamanho! Expuseram uma vítima de estupro por puro prazer de expor, não tinha necessidade, não é da conta de ninguém! Fizeram uma menina reviver um trauma pessoal por puro sadismo", detonou.

Confira a repercussão do caso entre famosos:

Carol Castro: "Eu não podia imaginar a violência que você já havia passado e tentava seguir adiante… Tendo que disfarçar com sorrisos a tristeza e 'seguir nadando', afinal a vida segue. (...) Todo meu amor, Klarinha… E todo meu acolhimento. Todo o meu carinho, respeito de mulher e ancestralidade de suporte pra você que é um ser tão especial, iluminado, genial, cheia de empatia, vida e de sabedoria. Estou em choque. Você não merecia passar por isso. NINGUÉM merecia passar por isso."

Bianca Andrade, a Boca Rosa: "Não posso imaginar a dor que está sentindo nesse momento, Klara. Só, por favor, tente não se culpar por nada, NADA. Tô aqui preocupada com o seu psicológico. Você não está sozinha, me solidarizo com o que precisar. Nem que seja um apoio e palavras de acolhimento."

Zezé Motta: "Toda a minha solidariedade e apoio para a Klara Castanho. É revoltante o tamanho da falta de empatia. Ninguém tem o direito de expor a dor de ninguém. Força amada!"

Camila Pitanga: "Klarinha, sinto muito por todo sofrimento e violências que fizeram você passar e agora reviver. Você merece todo afeto e acolhimento. Estou aqui pra você. Estamos todas e todas que acreditam no amor e respeito. Muito amor a você."

Ludmilla: "Tô longe mas tô mandando muito amor e forças pra você, Klara. Sinta-se abraçada e conte comigo!"

Sophia Abrahão: "Sinto muito que você tenha passado por isso. tô em choque e muito triste por terem feito você relembrar e reviver toda essa dor. Sinta-se acolhida! Sinta-se amada! Muita força pra você e pra sua família! Conta comigo para o que você precisar."

Fernanda Concon: "O Brasil não está preparado para mulheres fortes como você. Dos dias que nós morávamos juntas, que, apesar de já terem passado, não muda o amor presente! Te amo, outra eu."

o Brasil não está preparado para mulheres fortes como você. dos dias que nós morávamos juntas, que, apesar de já terem passado, não muda o amor presente! te amo, outra eu pic.twitter.com/A17RJgTfou — Fernanda Concon (@FernandaConcon) June 26, 2022

Cleo: "Quando uma mulher é violada, todas nós somos. Não tenho nem palavras sufientes pra traduzir tudo que eu sinto vendo uma menina passando por tantas violências em um único dia. Só desejo muita força pra Klara e justiça."

Marcela McGowan: "Chorei tanto lendo a carta da Klara, só quem já viveu esse tipo de violência sabe que uma parte de nós é roubada pra sempre, ser revitimizada pela justiça, pela equipe de saúde, pela mídia e pelas pessoas é tão cruel! Todo apoio e solidariedade para Klara! Ser mulher é f*da."

Priscilla Alcântara: "Cara, que M*RDA. Lamento, angústia, dor por tanta falta de amor e desumanização. Todo meu amor a Klara. Chega de violência."

Felipe Neto: "Oi, Klara. Eu te amo e o Brasil inteiro está com você. Os monstros não irão vencer!"

Oi @KlaraCastanho



Eu te amo e o Brasil inteiro está com você.



Os monstros não irão vencer! — Felipe Neto (@felipeneto) June 26, 2022

Rafael Portugal: "Essa história da Klara é de doer no profundo. Não sei o que falar só sei desejar todo o amor TODO O AMOR pra ela."

Jean Wyllys: "Você é uma pessoa admirável! Lamento por todo horror que você passou. E te desejo muita força e saúde para seguir lidando com os danos dessa violência e da violência perpetrada pela imprensa de celebridades e as mídias sociais."

Bruno Mazzeo: "Queria poder dar um abraço na Klarinha e ver de perto esse sorriso doce que há de voltar ao seu rosto, por mais que, internamente, a lágrima por essa dor vá cair para sempre. Meu carinho, Klara Castanho. Minha solidariedade. E meu respeito pela coragem de se expor numa dor tão íntima. Pode ter certeza de que não vai ser em vão."