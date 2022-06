A atriz Jessika Alves estava no VillageMall no momento em que joalheria sofreu tentativa de assalto - Montagem/Instagram/Ag. News

Publicado 26/06/2022 12:47 | Atualizado 26/06/2022 13:27

Rio - A atriz Jessika Alves revelou que estava no shopping VillageMall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na noite deste sábado, quando a tentativa de assalto a uma joalheria terminou com a morte de um segurança . Jorge Luiz Antunes, de 49 anos, foi baleado enquanto os 12 criminosos armados fugiam do estabelecimento conhecido por abrigar lojas de grifes internacionais.

Por volta das 18h45, a artista usou o Twitter para dizer que tinha ouvido o tiroteio enquanto passeava com o noivo, Ibraim Lopes. "Ouvi muitos tiros dentro do shopping VillageMall, estou dentro da apple junto com mais um grupo de pessoas esperando mais informações para sair", contou.

Ouvi muitos tiros dentro do shopping village mall estou dentro da apple junto com mais um grupo de pessoas esperando mais informações para sair. — Jessika Alves (@jessika_alves) June 25, 2022

Depois, Jessika atualizou os fãs com uma postagem nos Stories do Instagram: "Estamos bem! Estávamos dentro de uma loja na hora que aconteceram os tiros, e estamos aqui ainda. A saída está sendo liberada aos poucos, mas tô sem coragem de ir", escreveu, na ocasião. A atriz ainda explicou que ficou segura dentro de uma sala de segurança antiterrorismo.



Algumas horas depois, Jessika publicou uma série de vídeos nos Stories em que detalhou os momentos de pânico que viveu: "Foi tudo muito doido, muito rápido. Dos males, o menor. A gente estava no shopping quando tudo aconteceu e entramos em uma loja logo depois da joalheria. A gente começou a ouvir muito barulho de muito tiro e ficamos tentando entender o que tava acontecendo", relembrou.

"A gente olhou pra fora da loja e tinha gente se jogando no chão, gente correndo, gente pegando criança [no colo]... Aí, a gente correu pra parte de trás da loja, onde já estavamos os funcionários da loja encaminhando todo mundo pra uma sala de estoque. Os funcionários, inclusive, conduziram muito bem a situação, eles estavam calmos", relatou.

Em seguida, a atriz de 'Gênesis' acrescentou que a situação não demorou mais que dez minutos, até que os seguranças do shopping de luxo informassem que o ambiente estava seguro. Jessika ainda aproveitou para tranquilizar os fãs e demonstrou o apego à sua fé em uma reflexão que publicou após o desabafo.

"Hoje, eu só consigo agradecer por estar bem, por ter entrado na loja segundos antes dos tiros começarem e sair da linha de tiro. Desejo que Deus receba o segurança que foi baleado tentando nos proteger e também conforte a sua família", declarou a atriz.