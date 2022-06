Príncipe Charles em cerimônia no lugar da rainha Elizabeth II - AFP

Publicado 26/06/2022 21:24

fotogaleria O príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, se envolveu em um novo escândalo. O jornal Sunday Times revelou neste domingo, 26, que ele aceitou uma mala contendo 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,54 milhões) em dinheiro de um ex-primeiro-ministro do Catar.

Segundo o jornal, essa foi uma das três doações em dinheiro do xeque Hamad bin Jassim. Juntas, elas totalizaram 3 milhões de euros. A assessoria de Charles informou que as doações foram passadas para uma das instituições de caridade do príncipe e os processos "seguiram a lei".

Embora não haja nenhum sinal de ilegalidade ou indício de que Charles tenha oferecido algo em troca das generosas doações, os críticos disseram que o dinheiro levanta preocupações sobre o julgamento pessoal do futuro rei britânico, especialmente em razão do histórico do Catar em violações de direitos humanos.

Propina

No ano passado, Michael Fawcett, o mais antigo assessor do príncipe, foi forçado a renunciar após a revelação de doações da Arábia Saudita para uma de suas instituições de caridade, a Prince's Foundation. Fawcett admitiu ter recebido dinheiro para ajudar um rico saudita a obter um título de cavaleiro e cidadania britânica. Ele negou que Charles soubesse da troca. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

