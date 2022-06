Sônia Abrão se emociona no casamento de seu filho, Jorge, em São Paulo

Rio - A apresentadora Sônia Abrão se emocionou durante o casamento de seu filho, Jorge Abrão, com Isabella Morais, que aconteceu na Igreja Nossa Senhora do Sion, em Higienópolis, São Paulo, na noite deste sábado. A cerimônia foi realizada pelo padre Antônio Maria.

A noiva chegou à igreja em um veículo de 1939, com a placa personalizada com a data do casamento. Isabella foi até o altar ao som de "Hallelujah" e o tenor Thiago Arancam entrou na igreja cantando "Ave Maria".

A festa, para 400 convidados, aconteceu na Casa Petra e contou com buffet assinado pelo chef Alex Atala. Famosos com João Kléber, a dupla Pepê e Neném e Rafael Ilha prestigiaram o evento.

Relatar erro