Fátima Bernardes posta fotos em família nas redes sociais - Reprodução Internet

Fátima Bernardes posta fotos em família nas redes sociaisReprodução Internet

Publicado 26/06/2022 09:38

Rio - A apresentadora Fátima Bernardes postou no Instagram, na noite deste sábado, fotos de uma comemoração dupla. A mãe da artista, Eunice Gomes Bernardes, recebeu alta hospitalar após um período internada. Além disso, o pai de Fátima, Amâncio Bernardes, completou 86 anos.

fotogaleria

"Este sábado foi especial. Além dos 10 anos do 'Encontro Com Fátima', minha mãe teve alta do hospital e pudemos comemorar os 86 anos do meu pai, completados também hoje. Teve bolo, cocada, pé de moleque, paçoca e até pitomba. O importante era celebrar a vida", escreveu a apresentadora na legenda da imagem.

Nas fotos, a apresentadora também posa ao lado do namorado, Túlio Gadêlha, e das filhas, Laura e Beatriz.