Snoop DoggDivulgação/FaZe Clan

Publicado 26/06/2022 13:40

Rio - O rapper Snoop Dogg postou no Reels, do Instagram, na noite deste sábado, um vídeo em que se mostra impressionado com a quantidade de comida servida na "batata de Marechal Hermes". As imagens postadas pelo rapper são do comerciante Ademar de Barros Moreira, que vende a batata, que já é Patrimônio Cultural Material do Rio de Janeiro, desde maio deste ano.

No vídeo, o rapper chama Ademar de "rei da batata frita no Rio de Janeiro". "A próxima vez que o restaurante estiver muquirana com a porção de batata frita, mostre-os isso", disse Snoop Dogg, mostrando as imagens de Ademar. A postagem do rapper já tem mais de 1,3 milhão de curtidas e mais de 30 mil comentários. O artista ainda conta que a batata vem com pedaços de frango e calabresa e chama Ademar de "lenda".

A batata de Marechal Hermes é vendida há anos perto da estação de trem que leva o mesmo nome do bairro, na Zona Norte do Rio.