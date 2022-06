Nneymar e Bruna Biancardi - Reprodução do Instagram

Publicado 26/06/2022 21:59 | Atualizado 26/06/2022 22:00

Combinandinhos! Neymar e a namorada, Bruna Biancardi, estão juntinhos e em clima de Festa Junina. Tanto que, neste domingo (26), o casal apareceu nas redes sociais para mostrar um pouquinho do look escolhido por eles para o "arraiá" organizada pelo craque do PSG, em sua mansão em Mangaratiba, na Zona Oeste do Rio. No entanto, o que chamou atenção foi o fato dos dois estarem combinando o figurino com a mesma estampa xadrez.

Nas redes, os dois aparecem coladinhos, mostrando muita sintonia e até trocando beijos apaixonados. Assim como aconteceu em todas as edições anteriores do já tradicional Arraiá do Neymar, a festança temática terá direito a shows de diversos cantores, e contará com a presença dos amigos, os famosos 'parças' do atleta, assim como familiares e pessoas próximas ao atleta.

"Prontos pro #arraiadoNJ", legendou Bruna em um vídeo compartilhado em seu perfil do Instagram. Bruna, por sua vez, apostou em uma minissaia e casaco, ambos xadrez, com um cropped branco decotado por baixo, dando o tom de sensualidade para o look. Já Neymar usou calça e blazer xadrez, com a mesma estampa da roupa da namorada. Veja detalhes das peças: