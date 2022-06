Gilberto Gil - Reprodução do Instagram

Gilberto GilReprodução do Instagram

Publicado 26/06/2022 16:32 | Atualizado 26/06/2022 16:44

Um dos maiores nomes da nossa cultura nacional, o cantor, compositor e imortal da Academia de Letras Gilberto Gil completa 80 anos de vida nesta domingo (26). E, como não poderia ser diferente, diversos famosos e celebridades prestaram homenagens ao artista baiano. Nomes como Caetano Velosos, Gal Costa, Carolina Dieckmann, Lázaro Ramos, Serginho Groismann, além de sua filha, Preta Gil, foram alguns que prestigiaram a data tão especial.

Amigo de longa data do aniversariante, Caetano Veloso não poupou elogios ao colega. "Gil e eu estamos juntos nesta vida eterna desde que nos encontramos na rua em Salvador. Na verdade, sem que então ele soubesse, desde que eu o vi na TV baiana. Ele me segurou na música, de que eu quis fugir (por me julgar incapaz) desde cedo. Sempre amei a canção. Queria ficar sempre perto, não no centro. Gil é no centro da música. Smetak dizia que somos os gêmeos arquetipais. Hoje @gilbertogil faz 80 anos. Glória do Brasil. Ele e eu temos um amor mútuo que nem nós entendemos" declarou o artista. O texto veio compartilhado de uma foto dos dois juntos. Um registro de 1969, de acordo com a legenda.

A atriz Carolina Dieckmann, grande amiga da família Gil, compartilhou um clique ao lado do aniversariante, Preta e Flora Gil. No textão, a estrela declarou seu amor pelo cantor. "O Gil é essa família escolhida. É minha irmandade com Preta, que certamente vem de outras vidas. É da adoração que tenho por Flora e tudo que veio dela e deles. É do jeito que ele me olha. Do interesse por tudo. Da voz baiana que se exalta bonita. De querer morar nas converses da mesa e do sofá. De ver ele comer manso. De ouvir quando ele cantarola qualquer coisa e ter vontade de chorar. De sentir que a sorte é minha amiga, só por tudo isso que tô dizendo aqui. E de saber que a sorte é amiga do Brasil só porque te fez brasileiro", dizia um trecho.

Já o apresentador Serginho separou uma foto de uma das participações de Gil no "Altas Horas", da Globo, compartilhando sua homenagem. "Hoje Gilberto Gil completa 80 anos. Sou um privilegiado em poder acompanhar de perto a carreira desse gênio da MPB. Viva Gilberto da cabeça branca! Hora da gente invadir o perfil dele pra desejar boas energias!! Parabéns!", celebrou.

Outro amigo Gilberto, Lázaro Ramos publicou alguns cliques ao lado do cantor e celebrou sua vida: "26 de Junho, dia de Gil! Hoje, uma das maiores referências e inspirações do Brasil, completa mais um ano de vida. Gil é um artista visionário em suas composições, atuante na música como produtor, político, provocador e precisa ser celebrado sempre. Feliz aniversário, Gil, tudo de melhor nesse novo ciclo. Viva", publicou.

O ator João Vicente também fez questão de prestar homenagem ao artista: "As vezes não nos damos conta do privilégio que é vivermos no mesmo tempo que Gilberto Gil. Faço sempre o exercício de me lembrar como temos o privilégio de ver viver um dos maiores artistas do mundo, não se pode naturalizar, não é normal é fortuna que nos foi dada pelo universo. Eu reconheço, agradeço e amo. Parabéns ao gênio, ao poeta, músico, ao instrumentista, guitarrista, pensador, ministro, pai, avo, marido, amigo".

Gal Costa, outra amiga de longa data do artista baiano, compartilhou um carrossel de fotos ao lado de Gil no Instagram, celebrando a vida do artista. "Parabéns, pelo seu dia de hoje, felicidade, sucesso, paz, saúde", escreveu ela.

Como não poderia ser diferente, a cantor Preta Gil, filha do aniversariante do dia, publicou um vídeo em que Gilberto aparece falando sobre ela, com imagens antigas da família reúnida. "GILBERTO GIL 80 ANOS. Que sorte a minha ser sua filha. Que sorte a nossa em ter você. Parabéns, meu Pai", escreveu na legenda.