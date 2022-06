Cauã Reymond e Mariana Goldfarb - Reprodução do Instagram

Publicado 26/06/2022 16:57

Alerta casalzão! Cauã Reymond e Mariana Golfarb estão curtindo juntinhos a viagem romântica pela Europa. E, como não poderia ser diferente, os dois seguem compartilhando com seus seguidores das redes sociais um pouquinho do clima de cada passeio. Neste domingo (26), o ator deixou os fãs sem fôlego com mais um clique em que aparece dando um beijão na modelo em uma ponte, em Paris, na França.

Com um lindo por do sol ao fundo, o galã se declarou para a amada: "L'amour" ("O amor", em tradução para o português), declarou ele na legenda. Nos comentários, a influenciadora entregou: "Ai, eu te amo", escreveu, com emojis de coração. Ontem (25), foi a vez de Mariana postar um álbum de fotos na cidade conhecida como uma das mais românticas do mundo: "Paris conquistou meu coração", disse.



Recentemente, o casal passou pela Itália e Cauã aproveitou o dia ensolarado do verão europeu para fazer fotos à beira-mar. No Instagram, o ator deixou os fãs sem fôlego ao postar cliques em que aparece apenas de shorts, exibindo o abdômen trincadíssimo. "Verão por aqui", disse ele na legenda.