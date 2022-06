Ludmilla - Reprodução do Instagram

Publicado 26/06/2022 17:59

É hoje! Ludmilla já está em Los Angeles para participar do BET Awards, tradicional premiação estadunidense voltada para artistas negros de todo o mundo, que acontece neste domingo (26). A cantora está indicada na categoria "Melhor Artista Internacional" e passará pelo tapete vermelho logo mais. No Instagram, Lud não conteve a emoção e revelou estar muito feliz com o momento que vive em sua carreira.

"Até agora a ficha não caiu que daqui a algumas horas vou estar no tapete vermelho da maior premiação musical preta do mundo CONCORRENDO. Eu acompanhei eles pela TV a minha vida inteira, mas nunca imaginei estar sentada entre eles. Deus, eu te amo muito, você é incrível", disse a cantora nos Stories. Já no Twitter, ela falou sobre o gênero musical que mudou sua vida. "Olha só onde o funk me trouxe. Hoje vou pisar no tapete vermelho do BET. Eu ainda não tô acreditando", escreveu.



Olha só onde o funk me trouxe. Hoje vou pisar no tapete vermelho do BET. Eu ainda não tô acreditando — LUDMILLA (@Ludmilla) June 26, 2022 Acabei de fazer a minha última prova de roupa pro BET amanhã. Meu vestido é tão lindo! — LUDMILLA (@Ludmilla) June 26, 2022

Na categoria, a carioca concorre com artistas como Dave (Reino Unido), Dinos (França), Fally Ipupa (República Democrática do Congo), Fireboy DML (Nigéria), Little Sims (Reino Unido), Major League DJZ (África do Sul), Tayc (França) e Tems (Nigéria). O evento é conhecido por reunir ícones da música, do esporte e das artes de diferentes partes do mundo.



Grandes momentos já aconteceram nessa premiação, inclusive Beyoncé, decerto a musa inspiradora da Ludmilla, já esteve por lá. Neste ano, Doja Cat é líder de indicações, foram 6 categorias. Doja Cat está nas categorias “Melhor artista feminina de R&B/Pop”, “Melhor colaboração”, “Melhor artista feminina de hip-hop”, “Vídeo do ano”, “Álbum do ano” e a categoria especial “BET her”.