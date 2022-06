Zeca Pagodinho encanta a web com fotos de momento fofo com o neto, Miguel - Reprodução/Instagram

Zeca Pagodinho encanta a web com fotos de momento fofo com o neto, MiguelReprodução/Instagram

Publicado 27/06/2022 14:57

Rio - Zeca Pagodinho encantou a web, nesta segunda-feira, ao postar um vídeo em que aparece babando pelo neto, Miguel, que completou 1 mês na última terça-feira. No registro compartilhado pelo Instagram, o cantor dá um beijinho na testa do bebê, ao som de sua canção "Orgulho do Vovô". "Sou bom filho, sou bom pai. Quero ser um bom avô...", diz a legenda da publicação, citando a música.

Pouco depois, Zeca compartilhou uma sequência de fotos em que posa com seu terceiro neto, fruto do casamento de seu filho, Louiz Carlos, com a psicóloga Thays Souza. "Miguelzinho dominando as redes do vovô Zeca por motivos de fofura extrema!", escreveu a equipe responsável pelos perfis do cantor.

Nos comentários das postagens, os fãs do sambista também se derreteram pelos momentos fofos entre os dois: "Lindeza", disse Viviane Araújo. "Ah, que bebê mais lindo! E que homenagem maravilhosa", declarou uma seguidora. "Vovô coruja", brincou outro admirador, enquanto também teve quem destacasse a semelhança entre Zeca e Miguel. "Parece muito com você, bicho!", afirmou um internauta. "Tua versão pequena, igualzinho ao vô", disparou mais uma pessoa.

Confira: