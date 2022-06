Arthur Aguiar - Reprodução/Instagram

Publicado 27/06/2022 15:30

Rio - Arthur Aguiar se manifestou após um vídeo no qual um rapper, amigo de seu ex-colega de confinamento Paulo André, desmereceu sua vitória no 'Big Brother Brasil 22'. No registro, o rapper afirmou que 'Você ganhou o 'BBB' [Paulo André] e fod*se o Arthur'.

fotogaleria "Não vou fingir que não vi. Estou sabendo o que rolou do vídeo dos rappers, das rimas. Gente, não adianta vocês ficarem falando e tentarem convencer essas pessoas, essa galera da lacração, que está fazendo rima… Deixa falar. Elas podem falar e achar o que elas quiserem. Só existe uma pessoa que ganhou o 'BBB22', e essa pessoa ganhou graças ao povo, graças as pessoas que votaram. Quem ganhou fui eu, graças a vocês", afirmou.

O cantor ainda orientou os fãs a não rebaterem comentários negativos sobre ele. "Toda vez que acontecer isso, não vai lá na postagem reclamar, falar mal ou reclamar. A gente vai entrar na postagem ou postar na sua rede social alguma coisa legal, positiva, que realmente vá somar na sua vida".

Com a repercussão do vídeo, Paulo André também se pronunciou. "Eu não tenho controle sobre a atitude e sobre o que outras pessoas fazem e falam, tenho controle apenas sobre mim! Eu nunca desmereci vitória de ninguém. Sou atleta e se tem uma coisa que eu aprendi de verdade, é não desmerecer ninguém seja lá o que for, muito menos a vitória de outra pessoa", disse.