Halle Bailey como Ariel em A Pequena Sereia - Reprodução de vídeo

Halle Bailey como Ariel em A Pequena SereiaReprodução de vídeo

Publicado 14/09/2022 10:09

Rio - Após receber ataques racistas, Halle Bailey se pronunciou sobre as críticas que tem recebido após ser anunciada como Ariel, no live-action "A Pequena Sereia". Em entrevista ao site "Comic Book", a atriz afirma que deu o melhor em seu trabalho e espera que as pessoas possam gostar dele.

fotogaleria

"Olha, este filme significa muito para mim, desde que eu era uma garotinha. Quando fui escolhida, eu disse a mim mesma: ‘Só posso me esforçar ao máximo e me orgulhar. Se eu fizer a garotinha dentro de mim feliz, então eu sei que fiz um bom trabalho e sei que estou fazendo o meu melhor’. Eu dei tudo de mim e espero que as pessoas possam tirar algo disso", afirma Halle.



O primeiro teaser de "A Pequena Sereia" estrelado por Halle Bailey recebeu uma onda de dislikes no Youtube, desde seu lançamento. Apesar da plataforma remover a contagem pública de pessoas que não gostaram do vídeo desde novembro de 2021, através de um extensor, é possível ter acesso aos números. Ele já teve mais de 9 milhões de visualizações, 332 mil likes e 1,2 milhão de dislikes.