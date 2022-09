Mel Maia compartilha fotos se divertindo na praia e na piscina ao lado de amigas - Reprodução Internet

Publicado 14/09/2022 08:35

Rio - A atriz Mel Maia, de 18 anos, compartilhou com seus seguidores do Instagram, na noite desta terça-feira, uma série de fotos em que aparece se divertindo com as amigas na praia e também na piscina. Nas imagens, a atriz posa com uma taça de bebida. "Feliz, sabe", escreveu na legenda.

As imagens renderam vários elogios. "Minha mulher", disparou um seguidor. "Um mulherão desses", elogiou outra pessoa. "Porque até no lixão nasce flor", disse outro internauta, relembrando um dos primeiros papeis da atriz, a personagem Rita, de "Avenida Brasil". " Casa comigo, por favor", pediu outro admirador.