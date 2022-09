Angélica relembra acidente aéreo - Reprodução de vídeo

Publicado 14/09/2022 09:39 | Atualizado 14/09/2022 10:43

Rio - Angélica, de 48 anos, relembrou o grave acidente aéreo que a família sofreu em 2015, em entrevista ao "Programa de Todos os Programas", do R7, nesta terça-feira. Após o acontecimento, a apresentadora disse que teve crises de pânico e passou a valorizar ainda mais a vida.

"Depois de um ano do acidente, eu comecei a ter crises de pânico. Eu fiquei sem entender muito do que estava acontecendo e aí eu acho que o acidente foi a gota d’água. No final das contas, eu conheci muitas angélicas, muitos momentos meus que eu não conhecia, que não tinha visitado e amadureci muito! Quando a gente está vulnerável em uma situação, você busca forças né? Você busca sobreviver, viver e acho que isso me mostrou o que realmente importava para mim sabe?”, disse a apresentadora. “Eu busco sempre de alguma forma retribuir tudo que eu recebi de coisa boa para todo mundo e o que eu recebi e recebo ainda”, finalizou.

O avião de pequeno porte que transportava Luciano Huck, Angélica, o filhos, Joaquim, Benício e Eva, e duas babás, fez um pouso forçado em Mato Grosso do Sul, em 2015. A apresentadora sofreu algumas escoriações pelo corpo e o restante dos passageiros não tiveram nenhum ferimento.