Bruna Marquezine e Neymar na época em que ainda namoravamReprodução Internet

Publicado 14/09/2022 08:18

Rio - Bruna Marquezine, de 27 anos, falou sobre seu namoro com o jogador Neymar em entrevista ao podcast "Quem Pode, Pod". Entre idas e vindas, a atriz e o craque ficaram juntos entre 2013 e 2018. A artista relembrou o assédio da mídia em cima do casal e também a "objetificação" que começou a sofrer a partir do momento em que deixou a infância.

"Eu amava trabalhar na infância, mas na adolescência comecei a sofrer. Porque ninguém te avisa que você não é mais criança, agora você é adolescente, agora você rende fofoca. Da noite pro dia você pegou meio Rio de Janeiro sem sair de casa", disse Bruna sobre a época em que interpretou a personagem Lurdinha, da novela "Salve Jorge".

"Ela usava um top e um cinto. Fui muito objetificada na época. Todo o processo foi muito sofrido, ninguém te prepara para isso", desabafou. "Naquele momento, não recebi o suporte que eu precisava de ninguém. Minha mãe não sabia o que fazer, todo dia era uma fofoca nova. Você já tem uma necessidade da idade de se reafirmar o tempo inteiro, você se preocupa com o que pensam a seu respeito, o que dizem sobre você. Isso naturalmente, na escola. Agora imagina na internet, para todo mundo ver, as pessoas falando o que você fez, que você é isso ou aquilo. Foi muito difícil", relembrou.

A atriz disse que chegou a ficar com raiva da mídia por muito tempo. "Essa indústria é muito cruel às vezes. Estamos falando disso agora, naquele momento era naturalizado. Ninguém falava sobre saúde mental, objetificar uma mulher. Hoje entendo que as pessoas esperavam um comportamento meu de mulher, mas tinha acabado de fazer 18 anos. E eu não tinha essas respostas, não sabia o que fazer. Tive raiva da mídia por muito tempo", disse.

Foi então que ela relembrou seu namoro com Neymar. "Logo depois disso tudo, junto com a Lurdinha, eu comecei a namorar outra pessoa muito famosa, e não era uma escolha nossa se o relacionamento seria exposto ou não, simplesmente era (exposto). Fui entendendo muita coisa e não entendendo nada também. Quando chegou no fim, saí muito mais forte, mas muito machucada também. Foi um processo natural, fui entendendo que muito mais valia ser um exemplo real do que uma 'perfeição', que a gente sabe que não existe", afirmou a atriz, que parou de tentar ser perfeita.

"Tentava me enquadrar e tentar vender uma personalidade perfeita, num namoro perfeito, quando na verdade a gente terminava e voltava uma vez por mês, meu emocional estava no pé. Não tinha nada de anormal na minha vida para uma menina de 18 anos, mas eu estava em uma lupa e isso rendia, e rende até hoje, cliques e vendas. Mas fui entendendo que não conseguia ser esse personagem e não tenho a menor paciência para ele", finalizou.