Seu Jorge com a mulher, Karina Barbieri, e IZA Reprodução/Instagram

Publicado 11/11/2022 15:55 | Atualizado 11/11/2022 16:09

Rio - Seu Jorge será pai de um menino, depois de já ter três filhas, e aproveitou para refletir um pouco sobre a paternidade. O cantor, que é casado com a terapeuta holística Karina Barbieri, postou uma foto ao lado da mulher grávida e de IZA. O registro aconteceu na noite desta terça-feira (9), durante um jantar dos cantores com o piloto e heptacampeão mundial de Fórmula, Lewis Hamilton.

"Eu conquistei a paternidade aos 32 anos e, de lá pra cá, tenho vivido uma linda experiência de aprendizado constante com minhas três filhas: Flor de Maria, Maria Aimée e Luz Bella. Flor e Luz são minhas filhas com Mariana Jorge e Maria Aimée é minha Filha com Fernanda Mesquita. Dezesseis anos depois do nascimento de Luz Bella (minha caçula), me deparo com a incrível surpresa de que serei pai novamente. Só que agora de um menino", começou o cantor.



"Um grande desafio que encaro com imensa alegria ao mesmo tempo em um outro nível de aprendizado. E assim, vivo dias cheios de esperanças e de sonhos ao lado de minha companheira Karina Barbieri que está sendo uma inspiração pra mim todos os dias. Na sua disciplina e preparação pra chegada dessa pessoa que de longe roubou nossos corações", continuou.

"E os amigos que nos abraçam dão a verdadeira dimensão de amor e carinho, que temos recebido pela sua própria grandeza. We Love You, IZA, e obrigado por sua amizade. Que o amor, o respeito, esteja sempre presente nas nossas vidas e que sigamos sempre juntos. Nossa missão é manifestar o amor e amizade, o respeito e o carinho. Se livrando do mal e das pessoas ruins de nosso caminho", finalizou ele.



Seu Jorge e Karina anunciaram a gravidez em agosto e garantiram que já está tudo planejado para a chegada do caçula. No mês passado, durante participação no "Domingão com Huck", da TV Globo, o cantor revelou que o bebê vai receber um nome super criativo. O artista disse que o quarto filho se chamará Samba, em uma homenagem ao gênero musical que lhe rendeu uma carreira de sucesso com indicações ao Grammy.

“Meu quarto filho vai se chamar Samba. Chega mais ou menos em 15 de janeiro”, disse ele na época.