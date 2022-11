Mel Maia mostra bastidores de nova novela - Reprodução Internet

Publicado 11/11/2022 16:14

Rio - Mel Maia compartilhou, nesta sexta-feira (11), cenas dos bastidores da nova novela das 19h da TV Globo, "Vai na fé". Aos 18 anos, a atriz está afastada da televisão há algum tempo e admitiu que é a primeira vez que viaja para gravar sozinha. O elenco se reuniu na cidade de Lumiar, no interior do Rio de Janeiro e a trama começa a ganhar forma.

A artista desabafou em um vídeo no seu Instagram ao falar: "É a primeira vez que viajo sozinha para gravar. Já viajei inúmeras vezes para gravar filme, série, novela... Mas eu sempre viajei com a minha mãe porque eu era menor. Agora sou maior de idade, então viajo sozinha. Estou aqui, num lugar longíssimo de casa, sem minha mamãe". Se preparando para viver Guiga na novela, Mel mostra cliques dos bastidores das gravações e comenta também o calor no local.

Mais cedo, o reencontro com a atriz Carolina Dieckmann também rendeu fotos de saudade. As duas haviam contracenado em "Jóia Rara", em 2013, e não se encontravam em trabalhos desde então: "fiquei com saudade de tudo que já vivemos e emocionada com o q ainda vamos viver…", disse Carolina.