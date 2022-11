De vestido coladinho, Carol Peixinho dança em show de Thiaguinho

Rio - Carol Peixinho, de 37 anos, se divertiu durante o show do namorado, o cantor Thiaguinho, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, na noite desta quinta-feira. Animada, a ex-participante do 'Big Brother Brasil' e 'No Limite' cantou os maiores sucessos do amado e dançou muito em cima do palco. Na ocasião, a influenciadora digital também esbanjou boa forma ao usar um vestido amarelo coladinho e com recortes, que valorizava suas curvas.

Relatar erro