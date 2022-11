Gkay e Felipe Neto trocam selinho em live no YouTube - Reprodução / YouTube

Publicado 25/11/2022 09:14 | Atualizado 25/11/2022 09:18

Rio - Gkay, de 29 anos e Felipe Neto, de 34, trocaram um beijo durante a transmissão ao vivo do evento de Black Friday das Lojas Americanas, na madrugada desta sexta-feira. Após assistir ao selinho dos dois, que já haviam flertado nas redes sociais, fãs dividiram opiniões na web.

Na ocasião, o youtuber entrou no estúdio de gravação e protagonizou uma espécie de "casamento" com a humorista. Colegas de palco como Tata Estaniecki, Camilla de Lucas, Lucas Rangel e outros blogueiros, vibravam ao entoar 'beija, beija, beija!' para a dupla, que acabou dando um selinho.

"Eu estou shippando a Gkay com o Felipe Neto", admitiu um internauta via Twitter. "Eu ainda estou esperando o nome do 'shipper' com a Gkay, Felipe Neto", cobrou outro, referindo-se ao nome do casal que os influenciadores, supostamente, formariam. "Até que enfim, depois de tanto flerte!", comemorou uma fã.

Entretanto, também houveram aqueles que não gostaram nem um pouco da possível proximidade de Gkay e Felipe Neto. "Eu quis arrancar meus olhos", alfinetou uma usuária. "Tortura não é entretenimento", ironizou outra. "Vou fingir que isso não aconteceu", afirmou uma seguidora de Felipe.

