Regina Casé participa da Missa de Sétimo Dia de Isabel SalgadoAdão / Agnews

Publicado 25/11/2022 08:08 | Atualizado 25/11/2022 08:15

Rio - A Missa de Sétimo Dia de Isabel Salgado foi realizada na igreja Nossa Senhora da Paz, na Zona Sul do Rio, e reuniu amigos e familiares da ex-jogadora de vôlei, na noite desta quinta-feira. O técnico Bernardinho, o ex-jogador Nalbert Bitencourt, as atrizes Regina Casé, Maria Ribeiro e o ator Evandro Mesquita participaram da cerimônia. O três filhos da ex-atleta, Carolina Solberg, Pedro Solberg e Maria Clara, e o companheiro Thomaz Koch também estiveram no local.