Thalita Carauta - Rafaela Cassiano / TV Globo

Publicado 25/11/2022 10:25

Rio - Thalita Carauta, de 40 anos, afastou os boatos de uma possível briga com Rodrigo Sant'anna, de 41, em entrevista ao podcast "Papo de Novela", do Gshow. A humorista deixou claro que os dois, que fizeram muito sucesso, como Valéria e Janete, no "Zorra Total", da TV Globo, se dão bem. Ela, no entanto, acredita que relação deles pode não corresponder com a expectativa dos fãs.

"Eu não dou muita margem pra fake news. O que acontece é que a gente foi uma dupla, e isso é muito forte. Se você não trabalha mais, se você não se frequenta tanto... quantas amizades de tantos anos que às vezes os caminhos, uma afinidade ou outra, você acaba não tendo mais tanto contato, tanta frequência assim. E quando você faz uma dupla de muito sucesso as pessoas esperam isso. Mas eu não deixo render fake news, e o Rô certamente também não. Então não acreditem em tudo que vocês ouvem, embora talvez as coisas não sejam dentro de uma expectativa que foi criada", afirmou Thalita.

Atualmente, a atriz está no ar como Mauritânia Carvalho, em "Todas as Flores", da TV Globo.