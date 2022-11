Neymar recebe apoio de amigos famosos - Reprodução Internet

Neymar recebe apoio de amigos famososReprodução Internet

Publicado 25/11/2022 17:06

Rio - O Brasil estreou na Copa do Mundo na última quinta-feira (24), em uma vitória contra a seleção da Sérvia. Apesar de vencer o jogo, o time teve algumas perdas na escalação. Além do jogador Danilo, o craque Neymar teve uma lesão no ligamento do tornozelo e está fora da fase de grupos do mundial. Nesta sexta-feira (25), famosos amigos do atleta se solidarizaram em suas redes sociais e desejaram forças para as próximas etapas do campeonato.

fotogaleria

Ludmilla postou uma foto com Neymar em seu Story e escreveu: "Você é brabo demais, já já vai voltar e trazer esse hexa pra casa! Estamos com você @neymarjr". A cantora e amiga do craque, Gabily, também mostrou seus sentimentos ao postar uma foto do astro e escrever: "Que nunca falte esperança, pra quem tem sonhos maiores que a própria vida! Tudo que eu tinha pra te falar eu já te falei, vamos em frente nosso camisa 10"

O atleta olímpico e ex-BBB, Paulo André, publicou um clique com o amigo e disse na legenda: "'Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar'. Josué 1:9. Vai dar tudo certo e Deus vai te honrar @neymarjr". O jogador de vôlei da seleção brasileira, Bruninho, também deixou seu registro com uma foto ao lado do amigo Neymar, onde escreveu: "'Fé no Pai que o inimigo cai' Positividade e continue a liderar o time em busca do sonho de vocês. Vai dar tudo certo irmão. Vai voltar ainda mais forte e ajudar o time @neymarjr".

Neymar também se manifestou em seu Instagram pessoal. Após sair do jogo mancando e emocionado com o tornozelo visivelmente inchado, o jogador escreveu na legenda do post: "O orgulho e o amor que sinto de vestir a camisa não tem explicação. Se Deus me desse a oportunidade de escolher um país pra nascer, ele seria o Brasil. Nada na minha vida foi dado ou fácil, sempre tive que correr atrás dos meus sonhos e das minhas metas. Jamais desejando o mal de alguém e sim ajudando quem precisava. Hoje se tornou um dos momentos mais difíceis da minha carreira… e de novo em uma copa do mundo tenho lesão sim, é chata, vai doer mas eu tenho certeza que vou ter a chance de voltar porque eu farei o possível pra ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo. Muito tempo de espera pro inimigo me derrubar assim? Jamais! Sou filho do Deus do impossível e minha fé é interminável."

Nos comentários, outras celebridades e fãs do futebol mandaram boas energias. O companheiro de time, Vinicius Jr escreveu: "Meu ídolo! Vamos juntos!", o youtuber Casimiro disse: "Já deu tudo certo!! Vai voltar voando!, o cantor Leonardo comentou: "Pra cima garoto. Você é escolhido! Deus te abençoe", a skatista Rayssa Leal também se solidarizou: "Estamos com você. Você vai voltar ainda mais forte", e entre muitos outros famosos, a jogadora de futebol Marta Silva também escreveu: "Vai voltar com fé em Deus e ajudar a equipe rumo ao hexa".