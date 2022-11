Jojo Todynho - Reprodução/TV Globo

Publicado 25/11/2022 18:40

Rio - Jojo Todynho deixou o clima tenso durante a "Central da Copa", na TV Globo, nesta quinta-feira (24). A Em dia de estreia do Brasil contra a Sérvia, a cantora criticou a transmissão da partida na Globoplay, plataforma de streaming da emissora. Segundo a artista, o jogo estava bastante atrasado, reclamação que viralizou nas redes sociais.

"Eu comemorei quatro vezes, porque a televisão da Renata queimou o autofalante, aí o que acontece… Eu botei o Globoplay lá na caixa de som e ficava com delay. Já tinha acontecido o gol e lá no Globoplay era uns 10, 5 minutos depois, daí a gente comemorava [todas as vezes]", contou.

Jojo é uma das novidades do programa que reúne Alex Escobare e o ex-jogador Fred e encerra a cobertura diária da Copa do Mundo do Catar na TV Globo. A fala da cantora deixou o restante da equipe sem graça, de modo que o apresentador tentou contornar a situação. "Cinco também não, né, Jojo?", disparou Alex Escobar.



"Demorava [para transmitir] sim. Quando falou 'ah, bateu na trave', horas depois o Galvão falava 'bateu na trave'. Mas foi bom, [porque] na minha cabeça, [o jogo] foi 4 a 0", disse Jojo ao finalizar o relato rindo.