Publicado 25/11/2022 15:23 | Atualizado 25/11/2022 15:31

Rio - Após oito anos de seu lançamento, a música “País do Futebol”, de MC Guimê em parceria com Emicida, volta a fazer sucesso. O motivo? A Copa do Mundo 2022. O hit, disponibilizado meses antes do Brasil ser sede do mundial, em 2014, voltou a decolar nas plataformas de streaming com a estreia da Seleção Brasileira no Catar nesta quinta-feira (24).

A última atualização do Spotify mostra que a música está em 9° lugar no TOP 50 Brasil. A tendência é que a música continue subindo no ranking nos próximos dias. No Youtube, os números também crescem e o videoclipe com a participação de Neymar está prestes a alcançar 100 milhões de visualizações.

