Gkay - Reprodução/Instagram

Gkay Reprodução/Instagram

Publicado 16/12/2022 22:20

Rio - A Farofa da Gkay foi um dos assuntos mais comentados das redes sociais na semana passada, com muita farra e pegação entre famosos. No entanto, a anfitriã da festa que aconteceu em Fortaleza, no Ceará, passou por alguns perrengues para fazer o evento acontecer. A influenciadora abriu o jogo sobre os bastidores e contou que chegou a expulsar uma das marcas que patrocinou a comemoração.

fotogaleria

"Teve um patrocinador que caiu na hora", revelou Géssica Kayane, em entrevista ao "PocCast", apresentado por Rafa Uccman e Lucas Guedez. "Na Farofa, tem uma coisa que eu trabalho muito, que é a ética. E muitos cantores tem parcerias e eu não exponho os convidados e cantores a ficar toda hora junto da marca. O palco é todo meio livre", disse a famosa.

Em seguida, a atriz explicou qual foi a gota d'água que a levou a cancelar um dos patrocínios: "Essa marca chegou e, além dela tratar super mal a minha equipe, eles começaram a colocar a marca deles em todos os lugares. E aí eu tive que tirar porque eu já tinha me comprometido com os cantores e tudo mais, então, enfim, não dava pra colocar", afirmou.

E não para por aí: Gkay ainda disse ter sofrido um golpe de outra marca que estava envolvida com a Farofa. "A marca falou que estava tudo certo, mandou contrato e quando, a gente chegou lá, era golpe", declarou. Sem citar nomes, a influencer disse que se tratava de uma empresa conhecida e deu detalhes sobre o ocorrido: "A gente descobriu que a pessoa era de dentro da marca, mas ela não comandava essa área. Agora, a gente tá resolvendo junto com a marca, com a galera que é da própria marca… Ficou uma coisa ruim até pra eles", contou.

Confira: