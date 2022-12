Gretchen e o marido, Esdras de Souza - Divulgação / Pablo Roniere

Gretchen e o marido, Esdras de SouzaDivulgação / Pablo Roniere

Publicado 15/12/2022 22:27

Rio - Gretchen pegou os fãs de surpresa, nesta quinta-feira, ao compartilhar uma foto de um ensaio sensual que realizou com o marido, Esdras de Souza. Em postagem no Instagram, a cantora se declarou para Esdras de Souza, na legenda do clique em que aparece sentada na pia do banheiro abraçada com o músico. Pelo espelho, é possível notar que a famosa estava de topless no momento em que o registro foi feito.

"Momentos nossos. Intimidade. Cumplicidade. Carinho. Somos um só. Só eu e você, você e eu", escreveu ela, em publicação com os comentários desativados.

Na última terça-feira, a rainha do rebolado fez questão de rebater um seguidor que a chamou de interesseira nas redes sociais. "Graças a Deus sou independente desde que me conheço por gente. Sempre ganhei meu dinheiro trabalhando muito. E nunca precisei de homem nenhum para me sustentar ou pra eu ter alguma coisa", respondeu Gretchen.

